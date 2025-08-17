Miami na ‘Barcelonin’ pogon do pobjede: Messi zabio u povratničkom nastupu

Podijeli :

U noći sa subote na nedjelju Inter Miami je na domaćem terenu ugostio Los Angeles Galaxy. Klub Davida Beckhama slavio je s 3:1, a ključnu ulogu imali su bivši Barcelonini igrači Jordi Alba, Luis Suarez, Sergio Busquets te Lionel Messi koji je zabio nakon dvotjedne ozljede.

Miami je u vodstvo u 43. minuti donio Jordi Alba na asistenciju Sergija Busquetsa, a s tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. Odmah na početku drugog dijela u igru je ušao Lionel Messi koji se tako vratio nakon dvotjedne ozljede koju je zadobio u susretu Leagues Cupa protiv Necaxe.

Nije odmah ulazak Argentinca u igri donio dobre vijesti za Miami. U 59. su gosti iz Los Angelesa došli do izjednačenja preko Josepha Paintsila, a rezultat 1:1 na semaforu je bio sve do 84. minute.

Tada Messi ipak postaje čovjek odluke. Na asistenciju Rodriga de Paula zabija za 2:1, a potom jedan od najboljih igrača svih vremena je pet minuta kasnije dodatno pomaže u rješavanju susreta. Njegova lopta pronašla je Luisa Suareza koji je pogodio za 3:1 i pobjedu Miamija nad Galaxyjem.

Miami se trenutno nalazi na 5. mjestu Istočne Konferencije, no ako slave u svim svojim zaostalim utakmicama skočit će na prvo mjesto. Trenutno je tamo Cincinnati koji ima sedam bodova više od Intera.