Messi odveo Inter u finale MLS-a i ispisao povijest

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Čeka se još jedan polufinalist MLS-a. Inter Miami i New York City igrat će finale Istoka, a Vancouver Whitecaps čekaju rivala u finalu Zapada.

Predvođen Lionelom Messijem, Inter Miami došao je do prvog finala Istočne konferencije u svojoj povijesti. Inter je slavio na gostovanju kod Cincinnatija 4:0, a Argentinac je sudjelovao praktički u sva četiri pogotka.

Jedan je postigao, onaj kojim je Inter poveo u 19. minuti, a u drugom poluvremenu kreirao je tri za svoje suigrače. Nakon akcija koje je započeo Messi mrežu su tresli Silvetti i dva puta Allende.

Za veliko MLS finale Inter će igrati protiv New York Cityja, koji je s minimalnih 1:0 svladao Philadelphia Union. Jedini gol na ovom susretu dao je Morales u 27. minuti.

Inter će biti domaćin ovog dvoboja 29. studenoga.

Vancouver Whitecapsi su do finala Zapada došli pobjedom protiv Los Angeles FC-ja, nakon jedanaesteraca. Bilo je 2:2 nakon 90 i nakon 120 minuta, a jedanaestercima su Whitecapsi slavili 4:3.

Vancouver je imao dva gola prednosti na poluvremenu. Pogotke su postigli Sabbi i Laborda. Son Heung-min je u 60. minuti smanjio na 2:1, da bi ekipa iz Grada anđela utakmicu odvela u produžetke golom Sona u petoj minuti nadoknade.

Whitecapsi su malo prije toga ostali s igračem manje – drugi žuti karton dobio je Blackmon. Nije bilo golova u produžetcima, a već u prvoj seriji penala Son, koji je do tog trenutka bio heroj svoje momčadi, prerastao je u tragičara i promašio je.

Nakon tri serije Whitecapsi su već mogli namirisati finale jer su vodili 3:1, ali je uslijedio i promašaj domaćih u četvrtoj seriji.

Sve je na kraju riješio Laborda. Zanimljivo, Thomas Muller ušao je u igru za Whitecapse na početku prvog produžetka, ali nije izvodio jedanaesterce.

Whitecapsi će svog rivala za finale Zapada doznati u noći između utorka i srijede, kada će se sastati San Diego i Minnesota.