Messi: Nitko nam ništa nije poklonio

Povratak protiv Engleske samo je nastavak niza dramatičnih utakmica argentinske reprezentacije. Na putu do finala “Gauči” su se izvlačili protiv Zelenortskih Otoka i Švicarske u produžecima, dok su protiv Egipta nadoknadili dva gola minusa u posljednjih 11 minuta i slavili 3:2.

Upravo su te utakmice izazvale brojne rasprave. Izbornici Švicarske i Egipta kritizirali su suđenje, a egipatski trener Hossam Hassan ustvrdio je da su njegova momčad i drugi Argentini oštećeni zbog naklonosti nogometnih struktura prema Messiju.

Pojavile su se i tvrdnje dijela navijača da je Argentini ždrijeb bio olakšan te da FIFA želi da obrani naslov prvaka, no Messi takve priče odbacuje.

“Posljednje četiri godine bili smo najbolji, svidjelo se to nekome ili ne i neovisno o tome što tko govori”, rekao je Messi nakon pobjede protiv Engleske pa dodao:

“Opet smo pokazali da smo jedna od dvije najbolje momčadi svijeta. To dokazuje da ovo nije slučajnost i da nam nitko ništa nije poklonio.”