Messi još nije odlučio o nastupu na SP: ‘Moram ocijeniti hoću li biti koristan’

AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

Argentinska nogometna zvijezda 38-godišnji Lionel Messi izjavio kako se nada da će igrati na SP 2026., ali da će odluku donijeti kad se uvjeri da je fizički sto posto spreman te da svojom igrom može pridonijeti momčadi u obrani naslova svjetskih prvaka.

“Posebna je stvar igrati na Svjetskom prvenstvu. Želio bih igrati sljedeće godine ako ću biti spreman i ako ću biti u stanju igrati ulogu koja bi pomogla reprezentaciji. Kada sljedeće godine krene predsezona s Interom iz Miamija onda ću na dnevnoj bazi moći ocijeniti mogu li na SP-u biti na sto posto i hoću li biti koristan reprezentaciji”, kazao je Messi u intervjuu za NBC News.

Ove sezone je Messi u američkoj MLS-u bio najbolji strijelac sa 29 pogodaka, a tome je pridodao i 16 asistencija. U Inter iz Miamija je stigao u ljeto 2023., a nedavno je produžio ugovor s američkim klubom do kraja 2028. godine.

“Žarko bih želio igrati na Svjetskom prvenstvu i biti u mogućnosti na terenu braniti naslov koji smo osvojili u Kataru 2022. Igrati za reprezentaciju je ostvarenje snova. Imao sam sreće što sam individualno i momčadski ostvario sve sa Barcelonom, ali je istina da mi je u karijeri nedostajao veliki rezultat s reprezentacijom. Osvajanje naslova svjetskog prvaka s Argentinom bio je moj životni san. Uostalom, ako bilo kojeg nogometaša upitate o čemu sanja, on će vam reći da je to naslov svjetskog prvaka”, izjavio je Messi.

Messi je osam puta proglašen za najboljeg nogometaša na svijetu, s Barcelonom je deset puta bio prvak Španjolske te je osvojio četiri Lige prvaka. Prije dolaska u SAD još je dva puta bio prvak Francuske s PSG-om, ali s reprezentacijom Argentine je prvi trofej osvojio tek 2021., kada su pobijedili na Copa Americi. Godinu dana kasnije stigla je kruna njegove karijere, kada je predvodio Argentinu do naslova svjetskog prvaka.