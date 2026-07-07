Messi je prvi nogometaš u povijesti koji je na istom SP-u promašio dva kaznena udarca

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver Image

Lionel Messi ispisao je novu stranicu u povijesti svjetskih prvenstava, ali ovoga puta iz razloga koji neće pamtiti po dobrome. U susretu protiv Egipta argentinski kapetan nije uspio realizirati kazneni udarac, čime je postao prvi nogometaš koji je na jednom Mundijalu promašio dva jedanaesterca iz igre.

Egipat je poveo već u 15. minuti pogotkom Ibrahima, no Argentina je ubrzo dobila priliku za izjednačenje. U 21. minuti Hassan je srušio Nicolása Tagliafica u kaznenom prostoru, a sudac je pokazao na bijelu točku. Messi je preuzeo izvođenje, ali njegov udarac pročitao je egipatski vratar Shobeir i sačuvao prednost svoje reprezentacije.

Bio je to drugi Messijev promašeni jedanaesterac na Svjetskom prvenstvu 2026., nakon što nije bio precizan ni protiv Austrije u drugom kolu grupne faze. Time je postavio neželjeni rekord kao prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava s dva promašena kaznena udarca na istom turniru.

Osim toga, Messi je dodatno učvrstio i rekord po broju izvedenih jedanaesteraca na Mundijalima. Protiv Egipta izveo je svoj osmi kazneni udarac na svjetskim prvenstvima te se izdvojio ispred Harryja Kanea, s kojim je do sada dijelio prvo mjesto sa sedam izvedenih penala.

Od ukupno osam jedanaesteraca na svjetskim prvenstvima, Messi nije realizirao njih četiri, čime drži i rekord po broju promašenih kaznenih udaraca na tom natjecanju. Jedini igrač koji je na Mundijalima promašio više od jednog penala uz njega je bivši reprezentativac Gane Asamoah Gyan, koji je tijekom svoje karijere na svjetskim prvenstvima ostao bez pogotka iz dva kaznena udarca.