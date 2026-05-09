Melnjak: Želim osvojiti ligu, ali nema smisla kukati

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U posljednjem ovosezonskom derbiju, u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk od 16 sati na Maksimiru zatvorili su još jednu epizodu najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva. Na Maksimiru je na kraju s 2:0 slavio Dinamo te je tako prvi put nakon više od tri godine porazio Hajduk na domaćem travnjaku. Nakon utakmice izjavu je dao Dario Melnjak, lijevi bek Hajduka.

“Čestitke Dinamu na pobjedi. Zasluženo”, započeo je Melnjak. “Da smo zabili u prvom poluvremenu ili na početku drugog, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Ovako je Dinamo zabio.”

Osvrnuo se i na atmosferu na stadionu. “Uvijek je dobra na derbijima. Volim igrati u takvoj atmosferi. Neka bude i na ostalim stadionima tako”, poručio je.

Hajdukov bek nije skrivao razočaranje zbog još jedne sezone bez naslova prvaka. “Boli. Neuspješna sezona čim nisi na prvom mjestu”, iskreno je priznao. “Pet godina sam tu, želim osvojiti, ali nema smisla kukati. Treba pognuti glave i raditi”, zaključio je Melnjak.