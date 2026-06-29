VIDEO / Sinner i Kecmanović odigrali fantastičan poen, a onda je Talijan opasno proklizao

U trećem setu nastavila se velika borba te je odluka pala u tie-breaku. Tamo je Sinner imao set loptu kod 6-5, ali to je Kecmanović sjajno spasio i na kraju s 8-6 osvojio set. Tako je stigao na set od najveće pobjede karijere.

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