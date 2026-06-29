VIDEO / Đoković slavio teže od očekivanog pa zasvirao violinu nakon pobjede na Wimbledonu

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Novak Đoković uspješno je započeo svoj put prema osmom naslovu u Wimbledonu. Nije srpski tenisač lakoćom došao do pobjede jer ga je kineski tenisač dobrano namučio te mu je i otkinuo set. Ipak, Đoković je na kraju slavio s 3-1 u setovima.

Rano je u prvom setu Đoković došao do breaka, a tu prednost je uspješno sačuvao do kraja seta iako je na servisu za set bio suočen s break loptom protivnika. Wu je u drugom setu uzvratio sa 7:5, ali nakon toga je Đoković ipak uspio osvojiti sljedeća dva seta.

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Nisu to bili lagani setovi za Srbina koji se mučio na servisu za set i u trećem setu, a u četvrtom je bio blizu gubitka servisa dok je bio u zaostatku. Međutim, najbolji tenisač svih vremena uspio je to sve prebroditi te je na kraju slavio sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Izborio je tako drugo kolo gdje ga čeka Grk Stefanos Tsitsipas koji je u prvom kolu s 3-0 u setovima bio bolji od Huga Gastona.

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