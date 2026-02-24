Ronaldo i Portugal imaju zakazanu utakmicu u Meksiku, no hoće li se ona odigrati?

Podijeli :

Portugalski nogometni savez (FPT) objavio je kako pomno prati sigurnosnu situaciju u Meksiku uoči prijateljske utakmice protiv reprezentacije te zemlje u ožujku.

Savez je objavio kako “pažljivo prati delikatnu situaciju koja se trenutačno odvija u Meksiku” nakon što je meksička vojska ubila Nemesija Osegueru, moćnog vođu kartela Jalisco New Generation (CJNG).

“Nedavni događaji zahtijevaju kontinuiranu procjenu uvjeta povezanih s putovanjem delegacije FPF-a. U tom kontekstu, upute portugalske vlade su temeljne i ključne za praćenje situacije. Svaka odluka bit će donesena kao rezultat kontinuiranog praćenja, u bliskoj koordinaciji s Vladom i u skladu s Meksičkim nogometnim savezom, subjektom s kojim FPF održava izvrsne institucionalne odnose i redovite kontakte”, stoji u priopćenju.

Utakmica između Portugala i Meksika, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, zakazana je za 28. ožujka na stadionu Azteca, koji bi trebao biti domaćin prve utakmice World Cupa između Meksika i Južne Afrike 11. lipnja.

Ranije je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum poručila da “nema rizika” za navijače i da će biti na snazi ​​”sva potrebna sigurnosna jamstva” kako bi Guadalajara bila domaćin utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu, kako je planirano.

Meksiko će biti domaćin 13 od 104 utakmice Svjetskog prvenstva, a osim u Guadalajari, igrat će se i u Mexico Cityju, te Monterreyu.