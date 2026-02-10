Mourinho bi mogao preuzeti jednu od najboljih reprezentacija svijeta?

Kako piše Goal.com, Portugalski nogometni savez planira angažirati aktualnog trenera Benfice nakon isteka ugovora izborniku Robertu Martinezu po završetku turnira.

Mourinho se u rujnu vratio u Benficu na drugi mandat, potpisavši dvogodišnji ugovor, no prema ESPN-u FPF će pokušati dovesti 63-godišnjeg stručnjaka na izborničku poziciju. U tom slučaju kao njegov nasljednik u Benfici spominje se Ruben Amorim, bivši trener Sportinga i donedavni strateg Manchester Uniteda.

Portugalac je još u siječnju prošle godine, dok je vodio Fenerbahče, jasno izrazio ambiciju rada u reprezentativnom nogometu:

“Želim voditi momčad na Europskom ili Svjetskom prvenstvu i ujediniti naciju, kao što mi je to puno puta uspjelo s klubovima. Želim to učiniti za nogomet i sve što on predstavlja. Bilo bi to nevjerojatno.”

U kolovozu je dodatno naglasio da mu je Portugal prioritet:

“Što se tiče reprezentacija, moja je sudbina voditi Portugal na Svjetskom prvenstvu. Nikad nisam razmišljao o klupi Brazila. Moje prvo takvo iskustvo mora biti s Portugalom.

Nakon toga ljudi moraju shvatiti da sam profesionalac i da mogu voditi i druge reprezentacije, ali samo one s kojima me nešto veže. Brazil, naravno, zbog povijesnih veza naših zemalja, Engleska jer je to moj dom, Italija gdje sam radio godinama… Ali moj prvi izbornički posao mora biti s mojom zemljom.”