Mourinho bi mogao preuzeti jednu od najboljih reprezentacija svijeta?

Jose Mourinho mogao bi nakon Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, dobiti ponudu za preuzimanje portugalske reprezentacije.
Kako piše Goal.com, Portugalski nogometni savez planira angažirati aktualnog trenera Benfice nakon isteka ugovora izborniku Robertu Martinezu po završetku turnira.
Mourinho se u rujnu vratio u Benficu na drugi mandat, potpisavši dvogodišnji ugovor, no prema ESPN-u FPF će pokušati dovesti 63-godišnjeg stručnjaka na izborničku poziciju. U tom slučaju kao njegov nasljednik u Benfici spominje se Ruben Amorim, bivši trener Sportinga i donedavni strateg Manchester Uniteda.
Portugalac je još u siječnju prošle godine, dok je vodio Fenerbahče, jasno izrazio ambiciju rada u reprezentativnom nogometu:
“Želim voditi momčad na Europskom ili Svjetskom prvenstvu i ujediniti naciju, kao što mi je to puno puta uspjelo s klubovima. Želim to učiniti za nogomet i sve što on predstavlja. Bilo bi to nevjerojatno.”
U kolovozu je dodatno naglasio da mu je Portugal prioritet:
“Što se tiče reprezentacija, moja je sudbina voditi Portugal na Svjetskom prvenstvu. Nikad nisam razmišljao o klupi Brazila. Moje prvo takvo iskustvo mora biti s Portugalom.
Nakon toga ljudi moraju shvatiti da sam profesionalac i da mogu voditi i druge reprezentacije, ali samo one s kojima me nešto veže. Brazil, naravno, zbog povijesnih veza naših zemalja, Engleska jer je to moj dom, Italija gdje sam radio godinama… Ali moj prvi izbornički posao mora biti s mojom zemljom.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!