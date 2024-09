Bivši Vatreni za SK: Muče nas ozljede, Hrvatska ne treba puno očekivati

Podijeli :

Nekadašnji hrvatski reprezentativac Goran Vlaović je u razgovoru za Sport Klub najavio dvoboj između Portugala i Hrvatske. Uz to, osvrnuo se na Domagoja Vidu, Marcela Brozovića, Ivicu Olića i Marija Mandžukića, zadnji susret sa Portugalom, nastup Portugala na Euru te Luku Modrića.

Ovaj tjedan počinje četvrto izdanje Lige nacija. Izabranici Zlatka Dalića gostuju kod Portugala i dočekuju Poljsku u samo tri dana (u skupini još se nalazi Škotska), a na prošlom izdanju ovog natjecanja osvojili su drugo mjesto i srebrnu medalju (u polufinalu prošli Nizozemce, a u finalu bolji su bili Španjolci). To će biti prvi nastupi nakon dva i pol mjeseca pauze s obzirom da je zadnji susret odigran 24. lipnja protiv Italije na Euru.

Vrijedi istaknuti kako se Liga nacija igra u novom formatu. Iz prve četiri grupe Lige A (Hrvatska je u prvoj, odnosno A1) dvije najbolje reprezentacije plasirat će se u četvrtfinale. Pretposljednji ide u dodatne kvalifikacije i igra sa drugoplasiranim iz Lige B, a posljednji ispada u Ligu B.

Hrvatska se nakon Eura vraća u natjecateljski ritam. Suparnik je Portugal na startu Lige nacija. Što očekujete od utakmice, koja se igra u Lisabonu?

-Već sam rekao svoje razmišljanje što se ove utakmice tiče. Mislim da će biti dosta teško bilo što predvidjeti za Hrvatsku s obzirom da su se Vida i Brozović oprostili te da je bilo ozbiljnih ozljeda. Na neki način smo uskraćeni tako da ne očekujem ništa posebno. Osim da Hrvatska bude hrabra, da pokaže kvalitetu i da imamo s čime računati u budućnosti.

Spomenuli ste Brozovića. Kako komentirate njegov oproštaj od reprezentacije, ali i odlazak Olića te Mandžukića iz stručnog stožera?

–Igrače poput Vide i Brozovića nikako ne treba zaboraviti. U nekoj bliskoj budućnosti možda se dogodi još koji odlazak i to je prirodan proces. Naravno, igrači koji odlaze dali su puno i treba se zahvaliti svakome tko donese takvu odluku. Postoje dva načina kako se odlasci događaju. Prvi je da izbornik smatra kako mu više nitko nije potreban pa prestane sa pozivima. Drugi je da igrač smatra kako više ne može doprinijeti i kako postoje druge mlađe snage, koje će dati doprinos. To je potpuno logično i to se svugdje događa. Što se stožera tiče, tu nije bilo nesporazuma ili nečeg sličnog. Nemam informacije koji je razlog odlaska Mandžukića, ali njih dvojica žele krenuti svojim vlastitim putevima. Pogotovo Olić, koji zapravo ostaje u HNS-u jer je izbornik reprezentacije do 21 godine.

Kada smo prošli put igrali sa Portugalom, pobijedili smo 2:1. To je bio prijateljski ogled i čak prva pobjeda nad Portugalcima. Ovo će biti potpuno drugačija utakmica, ali to je šansa da nastavimo pozitivan niz koji smo započeli s njima.

–Ta pobjeda je jedna od onih utakmica, koju smo puno slavili i koja nam je kasnije možda malo otežala da realno pogledamo rezultat sa Eura. Bilo je suprotno jer trebali smo ići u Njemačku sa manjim očekivanjima i ujedno mi je bilo drago u tom trenutku, ali sada nisam siguran da je to bila baš najsretnija stvar koja nam se dogodila. Pogotovo jer je to bila prijateljska utakmica, koja je nebitna. Nakon te pobjede nije baš bilo onako kako smo očekivali i željeli na Euru. Tu pobjedu potpuno bih odvojio od ove utakmice, koja je natjecateljska s obzirom da se radi o Ligi nacija. Hrvatska brani status finalista sa prošlog izdanja i svakako je važno da se ne izgubi. Međutim, podvukao bih jednu bitnu činjenicu. To je da trenutačno imamo dosta nepoznanica i problema što se ozljeda tiče. Smatram da zbog toga ne treba puno očekivati i da ne treba biti razočaran ako se ne pobijedi. Pogotovo jer igramo protiv izuzetno jake reprezentacije, koja nije imala savršen nastup na Euru. Vjerujem da Portugal ima želju krenuti snažno i sa pobjedom. Očekujem nepredvidljivu i zanimljivu utakmicu.

Rekli ste da na Euru nismo uspjeli ostvariti rezultat kakav smo htjeli. Međutim, Portugal je došao do četvrtfinala. Kako gledate na njihov nastup, koji je završio među osam najboljih?

–Da, ali njima to je bio nekakav minimum zbog javnosti i kvalitete igrača. Kada uzmemo u obzir da barem 20-30% najvećih svjetskih transfera ostvaruju igrači iz Portugala i stranci, koji dolaze od tamo je dokaz da je Portugal nogometna sila. U 15 godina Ronaldo je dio reprezentacije i jedan od najboljih igrača. Bernarda Silvu uopće ne treba spomenuti jer za njega smatra se da je jedan od najbližih konkurenata za najboljeg igrača na svijetu u smislu Zlatne lopte. Njihov rezultat na Euru nije bio savršen. Isto tako igra nije bila savršena. Vjerujem da oni nisu prezadovoljni s time, ali minimum su ispunili. To je ono što mi nismo uspjeli, ali oni jesu iako nisu puno postigli.

Po vama, je li Liga nacija zadnje natjecanje za Modrića?

–Ja to ne mogu reći. Kako da to kažem s obzirom da smo se puno puta prevarili koliko će još igrati. To će Luka bolje znati i na kraju donijeti svoju odluku.

U našoj skupini Lige nacija sastaju se Poljska i Škotska. To su dvije reprezentacije, koje su se od Eura oprostile već u grupnoj fazi. Vaš pogled na tu utakmicu s obzirom da nam je Poljska sljedeći protivnik (poslije Portugala)?

–Mogu raditi nekakav pogled, ali to je stvarno nepotrebno i neozbiljno jer nismo odigrali utakmicu sa Portugalom. Ne znamo što će biti u Lisabonu, tko će igrati i kako ćemo poslije utakmice izgledati za sljedeću. Poljaci isto imaju utakmicu kao mi. Ima puno kalkulacija i teško je bilo što komentirati. Na papiru Hrvatska je kvalitetnija od Poljske i Škotske, ali nekoliko puta uvjerili smo se da to ništa ne znači.