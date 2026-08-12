Chelsea je doveo jedanaesto pojačanje ovog ljeta

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(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Londonski klub je potvrdio dolazak Pepa Chavarrije iz Rayo Vallecana. Ovaj 28-godišnji Španjolac potpisao je petogodišnji ugovor s Chelseajem. „Bluesi” su Rayo Vallecanu platili 16,3 milijuna funti, uz mogućih 1,7 milijuna funti bonusa.

Nije da nismo navikli na Chelseajeve megalomanske poteze, ali činjenica da je Chavaria već jedanaesto pojačanje u ovom prijelaznom roku zvuči nevjerojatno.

“Uzbuđen sam zbog svega. Dolazak u Chelsea za mene je ostvarenje sna; to je jedan od najvećih klubova na svijetu. Ovo je velika prilika i spreman sam naporno raditi kako bih pomogao momčadi u ostvarivanju uspjeha.”

“Mnogo je ljudi koji su mi pomogli da dosegnem ovu razinu i ovu točku u karijeri, stoga je ovo trenutak da zahvalim svojoj obitelji. Uvijek su me podržavali; ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njih”, rekao je novi igrač Chelseaja za klupsku internetsku stranicu.

Chavarria je karijeru započeo u Figueresu, u četvrtoj španjolskoj ligi. Od njegova debija s 18 godina uslijedile su dvije sezone velikog napretka. U ljeto 2018. prešao je u trećeligaša Olot, za koji je odigrao 52 utakmice prije odlaska u Zaragozu, tadašnjeg drugoligaša.

U ljeto 2022. uslijedio je novi iskorak i prelazak u Rayo Vallecano, s kojim je prošle sezone nastupio u finalu Konferencijske lige.