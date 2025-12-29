Ante Ćorić ponovno u potrazi za klubom, odlazi s Malte

Podijeli :

Guliver Images

Ante Ćorić (28) više nije član Hamrun Spartansa, objavio je aktualni prvak Malte putem svojih službenih kanala. Klub je priopćio kako je ugovor raskinut sporazumno, čime je okončana suradnja koja je trajala pet mjeseci.

“Hamrun Spartans i Ante Ćorić zajedničkim su dogovorom odlučili prekinuti suradnju. Klub se zahvaljuje Anti na profesionalnom pristupu, predanosti i doprinosu tijekom boravka u Hamrun Spartansu te mu želi puno uspjeha u nastavku karijere“, navodi se u klupskom priopćenju.

Ćorić je tijekom ljeta, nakon oporavka od ozljede, odlučio karijeru nastaviti na Malti, gdje je u dresu Hamruna upisao 22 nastupa u svim natjecanjima i pritom postigao dva pogotka. Posebno se pamti njegov gol u pobjedi 3:1 protiv Lincolna u Konferencijskoj ligi, susretu koji je ušao u povijest kao prva pobjeda nekog malteškog kluba u ligaškoj odnosno grupnoj fazi europskih natjecanja.

Prije odlaska na Maltu, Ćorić je u siječnju 2025. raskinuo suradnju s Varaždinom, za koji je nastupio u svega tri utakmice. U tom razdoblju nije se upisao ni među strijelce ni asistente – u SuperSport HNL-u dobio je priliku protiv Dinama i Slavena Belupa ulaskom s klupe, dok je u SuperSport Hrvatskom kupu odigrao tek četiri minute.