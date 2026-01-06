Mbappe otpao za polufinale španjolskog Superkupa

Podijeli :

(Photo by Manu Reino/EFE) via Guliver Image

Real Madrid će u polufinalu španjolskog Superkupa protiv Atlética nastupiti bez svoje najveće zvijezde Kyliana Mbappéa. Francuski napadač nije uvršten na popis igrača koji putuju u Jeddah zbog uganuća koljena, zbog kojeg je već propustio i prvenstvenu utakmicu protiv Betisa.

Mbappé neće putovati sa suigračima u Saudijsku Arabiju, već ostaje u Madridu kako bi nastavio s oporavkom. U klubu se nadaju da bi se mogao priključiti momčadi naknadno, ali sve će ovisiti o tome kako će se ozljeda razvijati u narednim danima. Njegov nastup u eventualnom finalu, ako momčad Xabija Alonsa u četvrtak pobijedi Simeoneov Atlético, zasad je neizvjestan. Ove sezone Mbappé je u 24 utakmice za Real postigao 29 golova i upisao pet asistencija.

Unatoč tom izostanku, Xabi Alonso dobio je i pozitivne vijesti. Na raspolaganju mu je ponovno stoper Dean Huijsen, koji je također propustio susret s Betisom, ali zbog mišićnih problema. Mladi branič odradio je posljednja dva treninga bez ograničenja i bit će važna opcija u obrani protiv snažnog suparničkog napada.