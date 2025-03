Mbappe objasnio zašto izbjegava Zidanea iako žive u istom gradu

Podijeli :

AP Photo/Andrea Comas via Guliver

Kylian Mbappe vratio se u redove reprezentacije kako bi kao kapetan predvodio Francusku u utakmicama četvrtfinala Lige nacija protiv Hrvatske.

Mbappe je uoči povratka u velikom intervjuu za Le Parisien govorio o svojim ambicijama, a prvo je želio razriješiti govore o navodnim napetostima između njega i izbornika Didiera Deschampsa.

“Da je došlo do prekida, nikad se ne bih javio na njegove pozive. Svi me poznaju. Ako s nekim prekinem, ne održavam kontakt, ne znam glumiti.”

Francuzi najavljuju i da se Deschamps planira povući s pozicije izbornika nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, a kao moguća zamjena se često spominje Zinedine Zidane. Mbappe nikad nije skrivao oduševljenje prema njemu.

“On je zauvijek obilježio povijest francuske reprezentacije, uvijek će ostati u srcima Francuza. Govoriti o Zidaneu kad si Francuz je lako. Moja ljubav prema Zinedineu Zidaneu više nije upitna. Treba imati poštovanja prema onima koji su trenutno tu, ali ako Zidane dođe, to bi bilo s velikim zadovoljstvom, bio bih iznimno sretan, no to nije moja odluka“, rekao je pa objasnio zašto izbjegava susrete s njim, iako obojica žive u Madridu:

“Povremeno bi se susreli, ali trudim se da se to ne događa prečesto, jer ako se sretnem sa Zidaneom, znam da će biti puno nagađanja. Ali, uvijek je zadovoljstvo vidjeti Zinedinea Zidanea.”