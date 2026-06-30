Marin Pongračić uoči Portugala: ‘Ne fokusiramo se samo na Cristiana Ronalda’

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatska za dva dana igra svoju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Utakmica se igra u Torontu gdje je Hrvatska već igrala i pobijedila protiv Paname (1:0). Vatreni će večeras u ponoć po hrvatskom vremenu odletjeti za Kanadu, a nekoliko sati prije toga je na konferenciji za medije govorio Marin Pongračić.

Portugal nije briljirao u grupnoj fazi. Kako gledate na njihovu dosadašnju igru?

“Utakmice iz skupine ne znače previše. Imaju ogromnu kvalitetu, mogu biti opasni u svakoj situaciji. Moramo biti koncentrirani. Nadam se da Portugalci neće biti na svojoj razini i da ćemo to iskoristiti.”

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Portugal se posebno ističe u veznom redu. Kako odgovoriti na njihovu najveću snagu?

“Veza im je najjača, kao i nama. Imaju fantastične veznjake, ali vidjet ćemo. Riječ je o vrhunskoj momčadi. Moramo biti spremni.”

Koliko je opasno svu pozornost usmjeriti na Cristiana Ronalda?

“Ne fokusiramo se samo na Cristiana Ronalda. Portugal je vrhunska momčad na svim pozicijama i moramo ga gledati kao kolektiv. Stručni stožer će detaljno pripremiti utakmicu i analizirati njihove kvalitete.”

Koliko vam samopouzdanja daje plasman u nokaut-fazu?

“Imamo ga na temelju zadnje utakmice. Možemo biti zadovoljni kako smo izgledali, iako uvijek ima prostora za napredak. Prošli smo skupinu sa šest bodova, što nije bilo nimalo lako. Imamo razloga vjerovati u sebe, ali ostajemo ponizni i maksimalno ćemo se pripremiti.”

Kako ocjenjujete svoje nastupe i igru obrambene linije dosad?

“Protiv Paname sam imao nekoliko nepotrebnih pogrešaka u otvaranju igre, ali protiv Gane je to izgledalo bolje. Protiv Portugala moramo biti još bolji jer nas čeka zahtjevniji suparnik i nokaut-utakmica.”

U nokaut-fazi već je bilo velikih iznenađenja. Što vas je najviše iznenadilo?

“Najviše me iznenadilo ispadanje Njemačke. Odrastao sam ondje i nisam to očekivao. Maroko je, s druge strane, pokazao da je vrhunska reprezentacija, pa me ispadanje Nizozemske nije toliko iznenadilo.”