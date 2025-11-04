Marić za SK: Dragovoljac sam domovinskog rata, reprezentacija je svetinja… Bio je to jedan od bolesnih uvjeta

Podijeli :

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić u intervjuu dugom skoro sat vremena našoj Ines Švagelj otkrio je bi li ponovno dao ostavku u HNS-u kao što je to učinio i 2019., kada je jedan od zahtjeva da se hrvatska nogometna reprezentacija vrati u Split bio taj - da Bruno Marić ode.

Marić je posljednju ostavku u HNS-u dao prije tri mjeseca nakon pritisaka iz Hajduka, na mjestu kontrolora suđenja.

Ovo nije prvi put da ste dali ostavku, prva je bila 2019. kada je bila priča oko Splita i reprezentacije, tada ste popustili zahtjevima. Kako gledate sada na to, biste li i danas napravili isto? Što je bilo tada?

“Bi, bi, bi, kako ne. To bi napravio isto. Ja sam dragovoljac hrvatskog domovinskog rata, hrvatska reprezentacija je svetinja. Kroz hrvatsku reprezentaciju smo napravili sve najviše u hrvatskom nogometu i napravili smo najviše za imidž hrvatskog nogometa kroz hrvatsku reprezentaciju. U to vrijeme, jedan od uvjeta, bolesnih, je bilo da ja ne budem VAR instruktor, glavni VAR instruktor. I ja sam naravno procijenio da je to premala cijena da se ne bi platila. I ja sam to napravio i zbog toga sam ponosan. Nije mi bilo lako, jer je to totalno glupo, nebitno. Ali ako će to pomoći u tom trenutku, ja sam tako razmišljao i onda sam tako i odlučio. I zahvalili su mi se svi oni koji su bili inovirani u to. Uspjeli smo dovesti hrvatsku reprezentaciju u Split. Ja ne, nego Hrvatski nogometni savez. Moja žrtva je bila minimalna, ako gledamo široku sliku. Za mene najveća, jer je mene to najviše boljelo. Meni je drago da je hrvatska reprezentacija došla u Split, jer tamo ih ima jako puno vatrenih koji navijaju za Hrvatsku.”

Na Poljudu i dalje niste dobro došli?

“Pa nisam dobro, kako ću dobro doći? Naravno da nisam, kad gledaš i s nekog ljudskog aspekta, toliko laži je napisano o meni, toliko neistina, difamacija, da netko koji je običan navijač Hajduka ako 500 puta pročita da sam ja najveći zločinac kad je u pitanju Hajduk, i on to povjeruje jer ne arbitrira o tome, on čita stalno isto. Kad idu demantiji i opravdanja, onda su na stranicama koje se ni ne vide. Ja sam imao tužbu i sa Uefom, imao sam 2200 članaka lažnih o meni. Znači, to ne može više nitko oprati. Bez televizije, bez radija. Samo te članke smo predali knjigu. I kad sam dobio taj sud, je li vi znate da sam ja dobio taj sud? Zato što ste novinar pa znate, ali pitajte od sto ljudi, oni će vam reći pa je li to onaj što je imao aferu, a neće nitko reći da, on se opravdao, platili su mu to, znači je pobijedio je. To neće nitko reći.”

