‘Marić je gurnuo mlade suce koji su sad nositelji kvalitete poput Kolarića, Ercega i Čuline’

HNS

Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina komentirao je najnovija događanja u HNL-u te raspuštanje Sudačke komisije.

U razgovoru za Večernji list takvu odluku prokomentirao je glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina:

“Odlučili smo razriješiti Sudačku komisiju i ona će biti bitno manja i bitno operativnija. Predsjednik Komisije Layec, koji je sada na dužnosti godinu dana, sada ima bolju sliku svih društvenih događanja i odnosa unutar hrvatskog nogometa. Ne treba sada govoriti o drastičnim rezovima u sudačkoj organizaciji. Savez, na čelu s Marijanom Kustićem, odlučio se ići u smjeru stranog povjerenika za suce. Pa smo tako u pretprošloj sezoni imali i neke strane suce; neki od njih bili su sjajni, a za neke od njih bili su komentari da su ispod razine naših. Iz Uefe su nas uvjeravali da zadržimo svoje suce. A opet, Layec je čovjek koji je radio u Francuskoj, Belgiji, na Cipru, bio međunarodni sudac, dakle zna upravljati sucima. Mi smo i očekivali da će nakon nekog vremena doći do smanjivanja Komisije. Sada će ona imati tri člana i vidjet ćemo kako će to izgledati.”

Kako gleda na ostavku kontrolora Brune Marića?

“Bruno Marić bio je predsjednik Sudačke komisije prije Layeca. On je bio uveo mentorstvo i gurnuo neke mlade suce koji su danas nositelji kvalitete: Kolarića, Ercega, Čulinu. Što se tiče ostavke, Bruno Marić samostalno i neovisno donio odluku i u ovom trenutku ne obnaša nikakvu funkciju u HNS-u niti ima ikakav odnos sa Savezom. Za njega mogu reći da je svojom energijom dao značajan obol razvoju mladih sudaca, dao im je puno prilika i mislim da su mu oni na tome zahvalni.”

Dinamo i Hajduk izašli su s nekim idejama, zauzeli su čvrste stavove oko Dadića i Marića, pojavila se ideja o osnivanju Udruge prvoligaša… Osjećaju li oni u HNS-u pritisak Dinama i Hajduka, njihov utjecaj?

“Dinamo i Hajduk klubovi su koji zaokupljaju najviše pažnje, imaju najviše navijača, pa sigurno imaju i izuzetnu ulogu, odgovornost i utjecaj unutar hrvatskog nogometa. Što se tiče Udruge prvoligaša, HNS je nije niti osnovao niti ugasio; ona je i osnovana i ugašena na temelju odluke prvoligaša. Unutar HNS-a nema nikakvih prijepora da – ako se klubovi dogovore i nađu zajednički jezik – Udruga opet bude osnovana.”