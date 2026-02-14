Marca o Baturini: ‘Modrićev nasljednik’ počinje opravdavati očekivanja

Ova godina Martinu Baturini donijela je preokret u formi i sjajne igre.
Serie A je dodijelila nagradu ‘Rising Star Of The Month’ nogometašu Coma Martinu Baturini za siječanj, priznanje je to namijenjeno najboljim U-23 igračima.
Španjolska Marca je to opisala kao trenutak u kojem Baturina “počinje opravdavati velika očekivanja.”
Donose tekst pod naslovom: “Cesc Fàbregas „ističe kvalitete” Martina Baturine, „nasljednika” Luka Modrića: “Ne dovodimo igrače samo da bismo ih dovodili.”
U Comu su ga predstavili kao investiciju u budućnost, a trener Cesc Fabregas jako ga cijeni, navodi španjolski list.
Marca je napisala:
“Baturina, manje agilan i dinamičan od Modrića, također posjeduje izvanredan udarac, posebno iz prekida. Mučio se s prilagodbom Serie A – igrao je samo 251 minutu do siječnja – ali je 2026. započeo sa stilom. Četiri od njegovih pet golova za Como i tri od četiri asistencije do sada su postignuti ove godine.”
