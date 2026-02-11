Fabregas otkrio posebnu taktiku kojom je pomogao Baturini: ‘Na kraju ispadneš genijalac’

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Nogometaši Coma plasirali su se u polufinale Talijanskog kupa svladavši nakon penala u gostima Napoli 8:7 (1:1), a to im je prvi plasman u polufinale kupa nakon 40 godina.

U regularnom dijelu bilo je 1:1, a vodeći gol za Como zabio je iz penala Martin Baturina u 39. minuti, nakon što je kazneni udarac iznudio Ivan Smolčić, da bi u 46. za Napoli izjednačio Antonio Vergara.

POVEZANO Baturina novim golom poveo Como prema uspjehu kakvog čekaju već 40 godina

Kod izvođenja penala precizni su za Como bili Baturina i Ivan Smolčić, dok je prolaz za momčad sa sjeverne Italije donio promašaj Slovaka Lobotke u 8. seriji penala.

Kada je Comu dosuđen kazneni udarac koji je realizirao Baturina, loptu je najprije uzeo argentinski defenzivni veznjak Maximo Perrone i činilo se da će on biti izvođač. Tu situaciju je nakon utakmice objasnio strateg Coma Cesc Fabregas.

“Je li trebao pucati Perrone? Ne, to je bila taktika. Već sam vidio da je Palladino to napravio s Nicom protiv Atalante. Cilj je bio malo skinuti pritisak s Baturine. Sve je to proces učenja. Ja sam odgovoran za sve što se događa. Na kraju, kad pobijediš, ispadneš genijalac, a kad izgubiš, sve je loše. Moj je posao donijeti ravnotežu momčadi”, rekao je Fabregas.