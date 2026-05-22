VIDEO / Hrvatska pobijedila Englesku, ali ispala s Europskog prvenstva u socci

Uoči posljednjeg kola skupine B na Europskom prvenstvu u socci Hrvatska je već znala da je ispala iz natjecanja. Prva dva mjesta skupine bila su nedostižna, a ni pobjeda protiv Engleske ne bi garantirala jedno od dva mjesta koja su namijenjena najboljim trećeplasiranim reprezentacijama. Hrvatska je ipak uspjela pobijediti s 1:0 te je izbjegla posljednje mjesto u skupini.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Franceković u 27. minuti nakon lijepe akcije iz slobodnog udarca. Ovom pobjedom Hrvatska je osvojila treće mjesto svoje skupine, ali nije uspjela biti među dvije najbolje trećeplasirane reprezentacije te su završili svoj put.

Tako nisu uspjeli osvojiti broncu s prošlog Europskog prvenstva što je za socca velesilu razočaravajući rezultat.

