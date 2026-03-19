VIDEO / Matković solidan u pobjedi Pelicansa

Solidan učinak imao je Karlo Matković u 124:109 domaćoj pobjedi New Orleans Pelicansa protiv Los Angeles Clippersa.

On je, ušavši s klupe, za 25:15 minuta provedenih u igri postigao devet poena (šut za dva 3/5, trica 1/3) uz osam skokova i jednu blokadu. Saddiq Bey s 25 i Trey Murphy s 23 poena bili su najbolji kod Pelicansa, dok je Kawhi Leonard ubacio 25 za Clipperse.

Pelicansi su 12. momčad Zapadne konferencije s omjerom 24-46, dok su Clippersi osmi na Zapadu s 34-35.