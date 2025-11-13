Mancini nakon više od godinu dana ima novi posao

Bivši trener Intera i talijanske reprezentacije Roberto Mancini novi je trener katarskog kluba Al Sadda s kojim je potpisao ugovor na dvije i pol godine, objavio je klub.
Ovaj 60-godišnji Talijan vraća se na posao više od godinu dana nakon što je napustio posao u saudijskoj reprezentaciji.
Mancini preuzima Al Sadd, koji je šesti u katarskom prvenstvu s 14 bodova iz devet utakmica, osam manje od vodećeg Al-Gharafe.
Mancinijev najuspješniji period kao trenera bio je dok je bio u Interu. S Interom je osvojio tri naslova talijanskog prvaka, dva talijanska kupa i dva talijanska superkupa između 2004. i 2008.
Također je vodio talijansku reprezentaciju do naslova europskog prvaka 2020., a s Manchester Cityjem je osvojio njihov prvi naslov engleskog prvaka u sezoni 2011./12.
