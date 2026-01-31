Manchester City šalje mladog napadača na kaljenje u drugu ligu

Podijeli :

Cody Froggatt Sportimage via Guliver Image

Bliži se kraj zimskog prijelaznog roka pa se tako zahuktavaju brojni poslovi diljem Europe. Jedan od njih je između dva bivša osvajača engleske Premier lige.

Riječ je Manchester Cityju i Leicester Cityju koji sada igraju u različitim ligama. Građani se bore za naslov u elitnom rangu dok se Lisice u Championshipu bore za povratak u Premier ligu.

Tako su u siječnju odlučuli poslati ponudu u Manchester za mladog napadača. Riječ o Divineu Mukasi, 18-godišnjem Englezu koji je ove sezone upisao nekoliko nastupa za seniorsku momčad Građana.

Ipak, konkurencija za minute je prevelika pa su u klubu odlučili poslati ga na posudbu do kraja sezone. Prije nego što ode na “kaljenje” potpisat će novi ugovor s klubom jer u klubu vjeruju u njegov talent.