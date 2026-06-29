Luka Vušković dao podršku Marku Livaji

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Odlazak Marka Livaje iz Hajduka glavna je sportska tema u Hrvatskoj. Dugogodišnji kapetan i jedan od simbola splitskog kluba udaljen je s priprema momčadi u Sloveniji nakon što je prekršio klupsku disciplinu. Prema dostupnim informacijama, Livaja je s nekoliko suigrača ostao u noćnom izlasku dulje od dopuštenog, a potom je odbio odraditi kaznene krugove oko terena koje je odredio stručni stožer.

Već sljedećeg dana postalo je jasno da je njegov rastanak s Hajdukom neizbježan. Iskusni napadač, koji će uskoro proslaviti 33. rođendan i prema Transfermarktu vrijedi 2,8 milijuna eura, trebao bi uskoro dobiti slobodne papire te će moći potražiti novi klub.

Podršku Livaji javno je iskazao Luka Vušković, bivši igrač Hajduka i hrvatski reprezentativac, koji se trenutno nalazi na Svjetskom prvenstvu s hrvatskom reprezentacijom. Na svom Instagram profilu objavio je Livajinu fotografiju uz emotikone krune i srca, čime je jasno pokazao da stoji uz svog bivšeg suigrača.