Luka Menalo ponovno na popisu reprezentacije

Podijeli :

Guliver Images

Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je popis igrača na koje računa za predstojeće susrete protiv Cipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, te prijateljsku utakmicu protiv Malte.

Zmajevi će 9. listopada u Larnaci gostovati kod Cipra, dok je susret s Maltom na programu 12. 10. u Ta’ Qali.

Izbornik Sergej Barbarez je za ovu reprezentativnu akciju poslao 25 poziva i 3 pretpoziva:

POVEZANO Dalić objavio popis igrača za Češku i Gibraltar, Luka Sučić na pretpozivu, pozvan Vušković!

Selektor Sergej Barbarez objavio je popis reprezentativaca na koje računa za predstojeće utakmice, a među golmanima su Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka) i Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

U ostatku ekipe izbornika Sergeja Barbareza nalaze se: Nihad Mujakić (Eyüpspor), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Amar Dedić (Benfica), Adrian Leon Barišić (Basel), Luka Menalo (Rijeka), Eman Košpo (Fiorentina), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Ivan Šunjić (Pafos FC), Ivan Bašić (Astana), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Amar Memić (Viktoria Plzen), Ermedin Demirović (Stuttgart), Benjamin Tahirović (Brøndby), Haris Hajradinović (Kasımpaşa), Edin Džeko (Fiorentina), Armin Gigović (Young Boys), Nail Omerović (Osijek), Esmir Bajraktarević (PSV), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) i Samed Baždar (Real Zaragoza). Na pretpozivu se nalaze: Jusuf Gazibegović (1. FC Köln), Luka Kulenović (Heracles Almelo) i Ifet Đakovac (Akron Togliatti).

Na pretpozivu se nalaze Jusuf Gazibegović (1. FC Köln), Luka Kulenović (Heracles Almelo) i Ifet Đakovac (Akron Togliatti).

Izbornik Barbarez je povodom objave popisa rekao:

“S velikim optimizmom dočekujemo ovo okupljanje i vjerujem da ćemo nastaviti naš put na način na koji svi priželjkujemo – borbeno, zajednički i sa jasnim ciljem pred sobom. Želimo da kroz ove dvije utakmice pokažemo napredak i pravi timski duh. Bodovi sa Kipra bi nam mnogo značili za nastavak kvalifikacija, ali nećemo zanemariti ni meč sa Maltom koji nam je bitan u pripremi ekipe za buduće izazove. U reprezentaciju se vraćaju tri igrača – Dennis Hadžikadunić, Haris Tabaković i Luka Menalo. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum i da ćemo zajedno napraviti nove korake ka ostvarenju naših ciljeva.“