Lovro Majer zabio i asistirao za Wolfsburg u Kupu

Njemačka nogometna sezona tradicionalno započinje DFB Pokalom pa tako bundesligaši redovno igraju protiv niželigaša u prvim kolima. Jedan od njih je i Wolfsburg za koji igra Lovro Majer. Vukovi su na kraju slavili s 9:0, a Majer je upisao pogodak i dvije asistencije.
Wolfsburg je u vodstvo došao već u 13. minuti golom Moritza Jenza da bi minutu kasnije na 2:0 nakon asistencije Majera povisio Andreas Skov Olsen. Krajem poluvremena Wolfsburg je dobio i kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Lovro Majer.
Tako je hrvatski reprezentativac postavio “točku na i” i riješio pitanje prolaska u šesnaestinu finala. Majer je i u drugom poluvremenu dao svoj obol jer je u 53. minuti asistirao Dzenanu Pejčinoviću za 4:0. Šest minuta kasnije Majer je izašao iz igre te je tako uspješno zaključio svoj prvi službeni nastup u novoj sezoni.
Do kraja utakmice je Wolfsburg zabio još pet golova te su s 9:0 slavili u prvom kolu Kupa.
Sljedećeg tjedna Wolfsburg počinje svoj put u Bundesligi gdje ih čeka gostovanje protiv Heidenheima.
