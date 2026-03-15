Lokomotiva prijetila, ali Hajduk je izdržao: Splićani slavili u napetoj utakmici na Poljudu

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

U sustetu 26. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Lokomotivu sa 2-1 (2-0).

Hajduk je u prvom poluvremenu poveo 2-0 golovima Marka Livaje (22) i Ante Rebića (33), da bi u nastavku Ibrahim Sabra (62) smanjio na 2-1.

Hajduk je svoju dominacu u prvih pola sata dvoboja materijalizirao s dva pogotka. Kod prvog ključan je potez napravio Krovinović koji je petom proigrao Rebića iza gostujue obrane pa je stvar pokušao spasiti vratar Posavec koji je istrčao u susret napadaču Hajduka čiji je vrlo neprecizan udarac prema vratima Livaja uspio skrenuti u mrežu.

Kod drugog gola su Livaja i Rebić zamijenili uloge, Livaja je primio loptu na desnom krilu i uputio oštru loptu na pet metara gdje je na vrijeme utrčao Rebić i svladao Posavca. Samo 20 sekundi Ranije Lokomotiva je bila nadomak izjednačenja, ali udarac Stojakovića zaustavila je vratnica.

U drugom poluvremenu Lokomotiva je ostavila bolji dojam, na samom početku stvorila nekoliko prilika da bi u 62. minuti i stigla do gola. Pajač je uputio odličan ubačaj s desne strane na glavu nečuvanog Sabre koji je s pet metara prevario Silića.

Hajduk je pred kraj susreta imao nekoliko velikih prilika za povečanje prednosti kada se Lokomotiva potpuno otvorila, ali Šego, Livaja i Pukštas pokazali su zavidnu neefikasnost.

Drugi Hajduk sada ima 50 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama, dok je Lokomotiva ostala sedma sa 30 bodova, koliko ima i šesta Istra 1961.