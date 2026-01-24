Lokomotiva preokrenula protiv Vukovara i ostvarila važnu pobjedu u borbi za ostanak u HNL-u

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U 19. kolu HNL-a Lokomotiva je ugostila pretposljednji Vukovar 1991. Iako su gosti iz Slavonije poveli u četvrtoj minuti golom Jakova Puljića, zagrebačka momčad je na Maksimiru golovima Dušana Vukovića i Marka Pajača preokrenula na 2:1.

Već u četvrtoj minuti Ante Terzić je dosudio kazneni udarac za goste iz Vukovara. Izvođenju je pristupio Jakov Puljić koji je bio i siguran s bijele točke za 1:0. Tu prednost su Vukovarci sačuvali do poluvremena, ali su nakon samo pet minuta drugog dijela pokleknuli.

U 50. minuti je Dušan Vuković zabio za 1:1, a onda su u 76. minuti Lokosi dobili i kazneni udarac. Njega je u pogodak pretvorio Marko Pajač koji je tako donio važnu pobjedu Lokomotivi.

Ovim slavljem je Lokomotiva skočila jedno mjesto na HNL ljestvici te su sada sedmi dok je Vukovar u opasnosti da kolo završe na posljednjem mjestu. Za to bi se trebalo dogoditi da Osijek na Opus Areni izvuče pozitivan rezultat protiv vodećeg Dinama.