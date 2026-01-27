Lokomotiva dovela desnog beka iz Širokog

Podijeli :

NK Lokomotiva Zagreb

Lokomotiva je potvrdila dolazak desnog beka na Kajzericu.

Franjo Posavac novi je igrač Lokomotive. Ovaj 23-godišnji desni bek na Kajzericu stiže iz Širokog Brijega, gdje je u proteklom razdoblju bio jedan od standardnih igrača momčadi. Svoj nogometni put gradio je kroz Slogu Uskoplje i slovenski klub Radomlje, dok je punu afirmaciju doživio na Pecari.

Posavac je u prvom dijelu sezone 2025./2026. potvrdio visoku razinu forme. Kroz 14 prvenstvenih nastupa u dresu Širokog, pokazao je da je moderan bek koji aktivno sudjeluje u završnici, što potvrđuju i dva postignuta pogotka uz jednu asistenciju, piše to Lokomotiva.

“Jako sam sretan što sam potpisao za Lokomotivu. Za mene je ovo veliki iskorak, dolazim u klub koji je poznat po izvrsnom radu s mladim igračima i brzom, modernom nogometu. Dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje trenera Jelavića i pomognem ekipi u ostvarenju ciljeva,” izjavio je Posavac nakon potpisivanja ugovora.