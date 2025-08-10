Ljuti Tomić nakon šoka na Drosini razbio vrata svlačionice

U prvom subotnjem susretu drugog kola nove sezone HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Istre 1961 i Lokomotive su odigrali 2-2 (0-1), a gosti su do boda stigli golom u 94. minuti.
Lokomotiva je povela već u 8. minuti golom Vukovića, ali je Istra golovima Lawala u 47. i Bangure u 77. minuti došla do preokreta. Činilo se da će domaći izaći iz susreta s tri boda, no onda je Sušak ostao nečuvan u domaćem šesnaestercu te pogodio glavom za konačnih 2-2.
Trener Istre Goran Tomić bio je razočaran raspletom, a tportal piše da je ljutnju iskalio na vratima svlačionice.
“Ne znam stvarno što bih vam kazao nakon ovakve utakmice i dobivenog gola u zadnjim sekundama. Drugu utakmicu zaredom primamo gol iz nepažnje i umjesto da imamo četiri boda, sada smo tek na jednom. Jako sam ljut, stvarno ljut, jer ne možemo si dozvoliti takve propuste”, rekao je na press konferenciji nakon utakmice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!