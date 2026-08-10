Liverpool je službeno predstavio veliko pojačanje

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Liverpool je službeno potvrdio dolazak urugvajskog stopera Ronalda Araúja iz redova Barcelone.

Riječ je o jednogodišnjoj posudbi za sezonu 2026./27., uz opciju otkupa ugovora u iznosu od 60 milijuna dolara (55 milijuna eura). Redsi će u potpunosti preuzeti njegovu godišnju plaću od 17,5 milijuna dolara (16 milijuna eura), čime su pronašli žurno rješenje za svoju obranu pod vodstvom trenera Andonija Iraole.

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Dolazak 27-godišnjeg Urugvajca bio je prijeko potreban potez uprave kluba s obzirom na dramatične probleme s kadrom u obrambenoj liniji. Kapetan Virgil van Dijk ušao je u posljednju godinu ugovora, dok je Ibrahima Konaté napustio klub kao slobodan igrač i prešao u Real Madrid.

Zimska akvizicija Jérémy Jacquet završio je na operaciji ramena odmah nakon potpisa, dok je mladi talent Giovanni Leoni izvan stroja zbog teške ozljede koljena još od rujna, a Joe Gomez se i dalje bori s konstantnim zdravstvenim poteškoćama. U takvim okolnostima, Araújo, koji po potrebi može pokriti i poziciju desnog beka, uskače u središte obrane na mjesto koje je ostalo prazno odlaskom Konatéa.

Unatoč tome što je u siječnju 2025. potpisao produljenje ugovora s Barcelonom do 2031. godine, urugvajskom reprezentativcu bila je potrebna promjena sredine. Prethodnu je sezonu obilježio pad forme, ali i stanka koju je uzeo radi mentalnog zdravlja nakon crvenog kartona protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu. Kasnije ga je mišićna ozljeda izbacila i s popisa za Svjetsko prvenstvo, pa je odlazak bio logičan slijed događaja.

Od dolaska u Barcelonu 2019. godine, Araújo je upisao 213 nastupa te osvojio tri naslova La Lige, dva Kupa kralja i tri španjolska Superkupa. Unatoč iznimnim fizikalijama, njegov igrački razvoj često su usporavale ozljede i isključenja u ključnim utakmicama.

Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je Liverpool uložio preko 500 milijuna eura, jedva izborio Ligu prvaka i smijenio Arnea Slota, Iraola dobiva kapitalno pojačanje s kojim kreće u rekonstrukciju momčadi za povratak u borbu za naslov Premier lige.