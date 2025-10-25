Livaković ludu utakmicu opet gledao s klupe! Girona ispustila pobjedu na kraju, Brekalo skrivio penal

U derbiju začelja španjolske La Lige, susretu 10. kola u kojem su se sastali do ove subote posljednji na ljestvici nogometaši Girone i Ovieda, nije bilo pobjednika nakon odigranih 3:3.

Sve je bilo spremno za veliki preokret Girone koja je do 64. minute gubila 0:2 te je u 90. minuti zabila pogodak za 3:2. Oviedo je ipak uhvatio bod golom u 97. minuti.

Oviedo je poveo u 38. minuti nakon što je Urugvajac Vinas bio precizan s bijele točke. Nakon primljenog pogotka domaćin je bio aktivniji te je daleko više napadao, ali se u uvodnom dijelu nastavka ponovno zatresla mreža Girone. Nakon kornera je Rondon glavom pogodio za 2:0.

Vrlo brzo je Girona smanjila. Njegov legendarni napadač Stuani je u 64. minuti realizirao jedanaesterac za 1:2. Preokret je uslijedio u završnici. S vrha šesnaesterca je Ounahi u 84. minuti zabio za 2:2, dok je na tom igraču u 90. hrvatski nogometaš Josip Brekalo napravio dvojbeni prekršaj za novi jedanaesterac, a Stuani je bio strijelac za 3:2. Girona ipak nije zadržala vodstvo već je Carmo u 97. bio strijelac za konačnih 3:3.

Ovaj rezultat ostavio je obje momčadi na posljednje dvije pozicije na ljestvici.

Za goste je Brekalo zaigrao od 76. minute, dok je na klupi Girone i ovaj put ostao hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković.