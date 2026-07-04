Livaja je danas trebao doći na trening Hajduka – nije se pojavio

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Marko Livaja (32) trebao se danas ponovno priključiti treninzima prve momčadi Hajduka nakon burnih događanja proteklog tjedna.

Međutim, kako doznaje Index, kapetan splitskog kluba jutros se uopće nije pojavio na treningu. Službeni razlozi njegovog izbivanja zasad nisu poznati, a s Poljuda se još uvijek čeka konkretno objašnjenje za ovaj novi potres u klubu.

Garcia: Livaja? Nemam ništa za reći o tome, klub treba komunicirati Preokret nakon razgovora s predsjednikom: Livaja od subote opet trenira s Hajdukom? Livaja i predsjednik Hajduka održali sastanak: Evo o čemu su raspravljali

Podsjetimo, najveća zvijezda Hajduka proteklog je vikenda ekspresno potjerana s priprema na Bledu. Klub je tada potvrdio kako je udaljen “zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama”. Dva dana nakon toga, s Poljuda su smirivali tenzije objavom da Livaja nije na transfer-listi i da se na njega ozbiljno računa u novoj sezoni.

Livaja je, u pratnji svog menadžera, u protekla tri dana održao čak dva sastanka s predsjednikom kluba Ivanom Bilićem kako bi se situacija izgladila.

U pozadini svega stoji klupsko priopćenje od 30. lipnja u kojem je Hajduk detaljno objasnio kronologiju sukoba u Sloveniji:

“Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening.”

Iz kluba su tada dodali da je Livaja već 19. lipnja dobio usmenu opomenu jer se nije pojavio na službenom fotografiranju za novi dres, a kapetan je navodno odbio potpisati i disciplinski pravilnik za sezonu 26/27, što je prelilo čašu kod stručnog stožera. Suspenzija se trebala odnositi samo na period boravka u Sloveniji, a povratkom momčadi u Split planirano je da Livaja normalno nastavi s radom.

Ovaj najnoviji nedolazak na trening stvara golem pritisak na klub jer se opasno bliže europski ispiti. Hajduk već u četvrtak, 9. srpnja na Poljudu igra prvu utakmicu prvog pretkola Europa lige protiv slovačke Žiline, dok je uzvrat tjedan dana kasnije.