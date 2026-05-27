Jakirović: Bio sam već trener u Premier ligi, ali u BiH! Da nisam nakon Dinama riskirao…

xIanxLyallx via Guliver

Hrvatski trener uživa u danima slave.

Cilj s Hull Cityjem Sergeju Jakiroviću bio je ostati u engleskom Championshipu, a on je umjesto toga napravio ‘čudo’ i izborio Premier ligu.

“Podbacio sam… Negdje sam to pročitao, znam da Englezi vole taj humor, ispalo je super i fantastično. Palo je na plodno tlo. Pripremio sam ga s pomoćnikom Salatovićem. Da mi je netko prije sezone ovo rekao, da sam napišem scenarij, nema šanse da bih to ovako napisao”, rekao je Jakirović za RTL.

Premierligaški trener, kako mu to zvuči?

“Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu, nastupati u Ligi prvaka, ali… Nakon Dinama sam dosta riskirao. Išao sam izaći na tržište, da nisam otišao u Tursku, vjerojatno nikad ne bih otišao u Englesku. Moj gazda je iz Istanbula. Nismo mogli dovoditi nikoga osim otpisanih igrača.”

Slaven Bilić rekao je da se sad otvaraju vrata većih klubova.

“Slaven mi je poslao poruku podrške. Tri sata sam potrošio na sve poruke. Stvarno hvala svima na tome. Puno mi to znači i mogu vam reći da je Slaven sve dobro rekao…”

Kako sad gleda na razdoblje u Dinamu iz ove perspektive?

“Ponosan sam na posao koji sam napravio u Dinamu. Mi smo svi prolazni, Dinamo ostaje. Dinamo je uvijek Dinamo, puno navijača, moraš uvijek pobjeđivati. Ponosan sam na sve i pogotovo na uvjete u koje sam došao. Bilo je vanjskih utjecaja. ali i to je Dinamo i jačanje mentaliteta.”