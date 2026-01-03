Lens godinu otvorio sedmom pobjedom u nizu, na vrhu su pobjegli PSG-u

Podijeli :

ThierryBreton Panoramic by Guliver

Nogometaši Lensa i u novoj su godini nastavili svoj pobjednički niz u francuskom prvenstvu svladavši na gostovanju u Toulouseu istoimenu momčad s 3-0 u prvoj utakmici 17. kola.

U sedmoj uzastopnoj pobjedi vodeće momčadi francuske Ligue 1 strijelci su bili Wesley Said (50), Adrien Thomasson (85) i Ismaelo Ganiou (90+5).

Lens je na vrhu ljestvice s 40 bodova, četiri više i utakmicom više od drugoplasiranog PSG-a. Toulouse je na osmoj poziciji s 23 boda.