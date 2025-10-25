Hakimi zabio dva gola u pobjedi PSG-a, Lens srušio Marseille u okršaju za drugo mjesto

Podijeli :

AP Photo/Jeremias Gonzalez via Guliver

Nogometaši Lensa kreirali su preokret pred svojim navijačima u devetom kolu francuske Ligue 1 te su s 2-1 pobijedili Marseille.

Dobivši derbi ove subote Lens je preskočio baš Marseille i sada je drugi na ljestvici, prvi pratitelj prvaka PSG-a. Marseille je skliznuo na treću poziciju.

Gosti su poveli u 17. minuti golom Greenwooda, ali već u 23. je bilo 1-1. Dosuđen je jedanaesterac za Lens, a siguran je realizator bio Edouard. Tragičar dvoboja bio je gostujući igrač Pavard koji je u 53. minuti pogodio vlastitu mrežu, a taj je pogodak gurnuo Marseille prema porazu.

Nogometaši Monaca osvojili su tri očekivana domaća boda nakon što su svladali Toulouse s minimalnih 1-0. Utakmica je odlučena već u trećoj minuti kada je jedini pogodak na susretu dao Salisu. Do kraja dvoboja nizale su se šanse na obje strane, ali su mreže ostale mirne. Monaco je do kraja strahovao za tri boda, ali je ipak došao do pobjede i privremenog skoka na treće mjesto ljestvice.

Rutinsku pobjedu ostvarili su nogometaši Paris St. Germaina, na gostovanju su svladali Brest 3-0. Junak šeste ligaške pobjede Parižana bio je Hakimi, autor uvodna dva pogotka, u 29. i 39. minuti. Ostatak utakmice PSG je odradio s pola snage, s tim da se utakmica mogla zakomplicirati u 59. minuti.

Tada je domaći igrač Del Castillo postavio loptu na bijelu točke, ali se neposredno prije udarca poskliznuo i poslao loptu daleko od vrata. Sve je zaključeno golom Douea u 96. minuti. PSG je zasjeo na prvo mjesto ljestvice.

Ostalih pet utakmica ovog kola se igraju u nedjelju, a za bodove će se boriti Lille – Metz, Angers – Lorient, Auxerre – Le Havre, Rennes – Nica i Lyon – Strasbourg.