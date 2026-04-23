Lider danske lige ispustio prednost u 83. minuti: Erlićev klub pobjedom može preuzeti vrh

U 28. kolu danske Superlige vodeći Aarhus gostovao je kod trećeplasiranog Nordsjaellanda te je bio u odličnoj situaciji za upisivanje nove pobjede. Vodili su 1:0 sve do 83. minute i na kraju su se morali zadovoljiti remijem od 1:1.

Drugu utakmicu u nizu Aarhus je tako ispustio pobjedu iz svoje ruke te se čini da će sve teže doći do svog prvog naslova u Danskoj nakon 1986. godine.

Naime, Aarhus sada ima tri boda prednosti u odnosu na Midtjylland za koji igra povremeni hrvatski reprezentativac Martin Erlić.

Njegov klub od 20 sati gostuje kod Sonderjyskea te u slučaju pobjede preuzima prvo mjesto zbog bolje gol-razlike. Midtyjlland je inače svoj posljednji naslov osvojio u sezoni 2023./2024.

Taj susret možete ekskluzivno gledati na Sport Klubu 6!