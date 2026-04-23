Rebić zbog potresa mozga propušta Jadranski derbi

Luka Kolanovic via Guliver Image

Ante Rebić (32) neće nastupiti za Hajduk u nedjeljnom Jadranskom derbiju protiv Rijeke na Rujevici u sklopu 32. kola SuperSport HNL-a. Krilni napadač otpao je zbog potresa mozga, koji je zadobio prije dva dana u sudaru glavama s Eminom Hasićem tijekom utakmice u kojoj je Osijek na Poljudu pobijedio 1:0.

Iako je odmah napustio teren, nakon susreta djelovalo je da je s njim sve u redu i da bi mogao biti spreman za sljedeći dvoboj. Ipak, u srijedu se požalio na tegobe, nakon čega mu je, kako javlja Index, dijagnosticiran potres mozga. Osim njega, Hajduk će biti oslabljen i neigranjem Michelea Šege (25) zbog žutih kartona, dok se u momčad vraća kapetan Marko Livaja (32), koji je protiv Osijeka pauzirao iz istog razloga.

Pet kola prije kraja prvenstva Hajduk zaostaje 13 bodova za Dinamom. U slučaju poraza od Rijeke ili ako Dinamo kasnije svlada Varaždin, zagrebački klub matematički bi osigurao naslov prvaka.

Rebić je u Hajduk stigao u ljeto 2025. i ove sezone upisao 28 nastupa uz sedam pogodaka i pet asistencija. Njegov ugovor vrijedi do kraja sezone, a još nije jasno hoće li ostati u klubu. Trener Gonzalo Garcia na tu je temu kratko poručio da će odluka biti donesena u dogovoru sa sportskim direktorom te da će se o tome razgovarati unutar kluba.