Leko upisao prvo slavlje na klupi Club Bruggea

Podijeli :

(AP Photo/Omar Havana) via Guliver Image

Ivan Leko upisao je prvu pobjedu u svom drugom mandatu na klupi Club Bruggea. U susretu 18. kola belgijskog prvenstva njegova je momčad u gostima svladala posljednjeplasirani Dender s uvjerljivih 5:1, iako su domaćini prvi došli do vodstva.

Dender je poveo u 23. minuti pogotkom Brunyja Nsimbe, ali je Christos Tzolis izjednačio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Isti je igrač u 50. minuti donio preokret Bruggeu, nakon čega su do kraja utakmice još dvaput mrežu zatresli Romeo Vermant te jednom Aleksandar Stanković.

Podsjetimo, Leko je do početka tjedna vodio Gent, s kojim je sporazumno raskinuo suradnju kako bi preuzeo Club Brugge, klub na čijoj je klupi već sjedio od ljeta 2017. do ljeta 2019. godine. Nekadašnji trener Hajduka u drugi mandat krenuo je porazom od Arsenala 3:0 u Ligi prvaka.