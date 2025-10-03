Lekin Gent upisao drugu pobjedu u nizu

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super)

U petak navečer odigrana je prva utakmica 10. kola belgijske Jupiler lige. U akciji je bio Gent koji s klupe vodi hrvatski trener Ivan Leko. Oni su kod kuće dočekali Charleroi. U izjednačenoj utakmici na kraju je slavio Gent s 2:1.

Lekina momčad povela je u devetoj minuti preko Japanca Atsukija Ita da bi Charleroi uzvratio u 28. minuti. Za goste je strijelac bio 28-godišnji Nijemac Patrick Pflucke. Tako se na predah otišlo s rezultatom 1:1.

Lekin Gent na krilima bivšeg dinamovca upisao drugu uzastopnu pobjedu Ivan Leko htio je dovesti zvijezdu Hajduka u svoj klub, evo što se onda dogodilo

Sve do 71. minute susret je bio u egalu, a onda je Omri Gandelman zabio za 2:1. Ispostavilo se da je to i posljednji pogodak na utakmici te je tako Lekina momčad došla do četvrte pobjede u posljednjih pet susreta. Taj dobar niz im je pokvario Anderlecht prije dva kola kada ih je porazio s 2:1.

Ovom pobjedom Gent je privremeno skočio na treće mjesto prvenstvene ljestvice sa 17 bodova. Prvo mjesto koje drži Royale Union Saint-Gilloise bježi im šest bodova, ali Union ima i utakmicu manje. Charleroi je trenutačno na osmom mjestu lige s 12 bodova.

Podsjećamo, u Belgiji prvih šest ekipa ide u ligu za prvaka gdje se razlike između klubova prepolavljaju sa zaokruživanjem na nižu decimalu. Primjer: ako ekipa ima tri boda nakon prve faze, u ligu za prvaka ući će samo s jednim bodom prednosti.