Lekin Gent na krilima bivšeg dinamovca upisao drugu uzastopnu pobjedu

xPeterxDexVoechtx

Ivan Leko u novoj sezoni vodi belgijski Gent, a u posljednje vrijeme njegova momčad igra u dobroj formi. Od devetog kolovoza ne znaju za poraz, a u posljednje dvije utakmice upisali su dvije pobjede. Nakon Antwerpa u gostima, slavili su i protiv Dendera s 3:0 na svom terenu.

Gent je do vodstva došao u šestoj minuti, a strijelac je bio donedavni dinamovac Wilfried Kanga. Bjelokošćanin je u Gent prešao za nešto više od milijun eura, a čini se da je taj novac počeo isplaćivati.

Kanga je zabio i u 48. minuti te su tad riješili pitanje pobjednika protiv Dendera koji u novoj sezoni ne zna za pobjedu. Jedina dva boda osvojili su u prva dva kola s dva remija, a nakon toga su upisali šest poraza u nizu.

Bivši igrač Dinama do kraja utakmice je upisao i asistenciju. Bilo je to u 83. minuti kada je njegovo dodavanje pronašlo Abdelhaka Kadrija koji je pogodio za 3:0 Genta. Bio je to posljednji pogodak na utakmici.

Lekina momčad je ovom 3:0 pobjedom došla na 11 bodova te se privremeno nalaze na petoj poziciji prvenstvene ljestvice. S druge strane, Dender je, s obzirom na to da nemaju nijednu pobjedu, očekivano na dnu ljestvice s dva boda. Prvi pratitelj Leuven im bježi pet bodova.