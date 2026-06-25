Legendarni vratar oprostio se u uvjerljivoj pobjedi Meksika: ‘Bilo je to prekrasno posljednje poglavlje moje karijere’

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AP Photo/Fernando Llano via Guliver

Izjave nakon utakmice trećeg kola u skupini A Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojoj je Meksiko pobijedio Češku s 3-0 na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Guillermo Ochoa, legendarni vratar meksičke reprezentacije koji je ušao u 78. minuti utakmice i time se oprostio od nacionalnog dresa: “Moja prva utakmica – Azteca. Moja posljednja utakmica – Azteca. Bilo je to prekrasno posljednje poglavlje moje karijere. Hvala svima. Stvarno mislim da je najvažnije ostati smiren. Iznad svega, mi smo vrlo vrijedna ekipa. Nismo zadovoljni onim što smo do sada napravili, a to je zato što smo si sami postavili te ciljeve. Idemo korak po korak, jednu utakmicu po jednu. Trenutno nam je sljedeća utakmica najvažnija i nadamo se da ćemo se pripremiti na najbolji mogući način kako bismo pružili dobru predstavu.”

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