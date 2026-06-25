Prolazak skupine donio milijune: Evo koliko je BiH dosad zaradila na SP-u

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(AP Photo/Manu Fernandez) via Guliver Image

Bosna i Hercegovina ispisala je povijest plasmanom u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Pobjedom 3:1 protiv Katara u posljednjem kolu skupine B osigurala je treće mjesto i mjesto među 32 najbolje reprezentacije turnira. U šesnaestini finala, 2. srpnja, očekuje je dvoboj sa SAD-om.

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Osim sportskog uspjeha, BiH je ostvarila i značajnu financijsku dobit. FIFA sudionicima završnice osigurava izdašne nagrade, a prolazak skupine donio je dodatnih 11 milijuna dolara. Zajedno s novcem zajamčenim za nastup na prvenstvu i troškove priprema, Nogometni savez BiH dosad je inkasirao ukupno 23,5 milijuna dolara.

Ako momčad Sergeja Barbareza napravi novo iznenađenje i izbaci jednog od domaćina turnira, zarada bi porasla na 27,5 milijuna dolara.