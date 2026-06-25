VIDEO / Južna Afrika za povijest, Koreja u ‘čekaonici’! Ochoa zaigrao na šestom SP-u

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AP Photo/Moises Castillo via Guliver

Prvi put u povijesti nogometna reprezentacija Južne Afrike je izborila prolaz u drugi krug Svjetskog prvenstva nakon što je u zadnjem kolu A skupine porazila Južnu Koreju s 1-0.

Južnoafrikanci su u prva dva kola upisali poraz od Meksika, te remizirali protiv Češke, dok je Koreja pobijedila Čehe, a izgubila od Meksika. Korejskoj vrsti je bio dovoljan i bod, no “Bafana Bafana” je priredila iznenađenje izborivši veliku pobjedu.

Pogodak odluke zabio je Tapelo Maseko u 63. minuti.

Južna Afrika je ovom pobjedom osvojila drugo mjesto u skupini i u 16-ini finala igrat će protiv Kanade. “Bafana Bafani” je ovo četvrto Svjetsko prvenstvo i prvi plasman u drugi krug.

Koreja je pak završila kao treća s tri boda zadržavši izglede za plasman dalje kao jedna od trećeplasiranih ekipa.

Bila je to utakmica s dosta prilika na obje strane, a trenutak odluke dogodio se u 63. minuti kada je Moremi asistirao Maseku u kazneni prostor, a ovaj odlično primirio loptu i još ljepše pogodio. Pogodak pogledajte OVDJE.

Koreja je najbolju priliku imala u prvom dijelu kada je Lee Kang-in promašivši cijeli gol s desetak metara.

Nogometaši Meksika potvrdili su prvo mjesto u skupini A World Cupa pobjedom 3-0 protiv Češke, njihovom trećom na prvenstvu.

Meksiko je otvorio turnir pobjedom 2-0 protiv Južne Afrike, potom je u drugom kolu porazio Južnu Koreju s 1-0, a natjecanje u skupini je zaključio 3-0 slavljem protiv Češke.

Prvi put u povijesti meksička vrsta je natjecanje po skupinama zaključila s tri pobjede. S druge strane, nakon jednog osvojenog boda u prva dva kola, Česima je igrala samo pobjeda za prolaz.

Domaćin je prelomio utakmicu u svega šest minuta, postigavši dva gola između 55. i 61. minute utakmice, a u samoj završnici je potvrdio trijumf i trećim golom.

Prvu priliku imali su Česi u sedmoj minuti kada je udarac Denisa Višinskog završio pored meksičkog gola. Njegov udarac ujedno je bila i jedina dobra prilika iz prvog dijela.

Reprezentacija Češke je više pokušavala, ali nije bilo golova. Meksiko je poveo u 55. minuti golom Maria Chaveza nakon odlične kontre, da bi Julian Quinones šest minuta kasnije zabio za 2-0 nakon greške gostujuće obrane. Pobjedu domaće vrste zapečatio je Alvaro Fidalgo u sudačkoj nadoknadi. Sve golove pogledajte OVDJE.

Susret je obilježio i meksički vratar Guillermo Ochoa (40), kojeg je izbornik Javier Aguirre uveo u 78. minuti kako bi zaigrao na svom šestom SP-u.

Ochoa je dobio je ogroman pljesak kada je ušao u igru, a navijači su slavili svaki njegov dodir s loptom. Za Ochou ovo je šesto svjetsko prvenstvo, ujedno i posljednje nakon što je potvrdio da će se povući nakon turnira.

U 16-ini finala Meksiko će igrati protiv jedne od trećeplasiranih ekipa.