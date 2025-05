Legendarni Štrok iskreno o HNL-u, Hajduku, bivšem suigraču Đaloviću i tajni njegovog uspjeha s Rijekom

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Nakon što su nogometaši Rijeke postali novi prvaci Hrvatske, drugi put u svojoj povijesti, za Sport Klub je komentar dao umirovljeni nogometaš Hrvoje Štrok.

U posljednjem 36. kolu SHNL-a nogometaši Rijeke nadigrali su na Rujevici sa 2-0 (1-0) Slaven Belupa te su tako, u borbi s Dinamom i hajdukom, završili na prvom mjestu na ljestvici.

Nakon povijesne pobjede i velikog slavlja jedan od prvih koji je čestitao treneru Rijeke Radomiru Đaloviću, bio je njegov bivši suigrač iz Zagreba i Rijeke – Hrvoje Štrok.

„Meni je ovo najneizvjesnija utrka za titulom prvaka koju sam vidio. Pratio sam cijelo vrijeme sve tri utakmice i uživao sam. I još uvijek uživam. Nisam propustio niti emisiju nakon utakmice i dodjelu trofeja na Rujevici. Znam koliko im svima u Rijeci i cijelom Kvarneru to znači“, rekao je za Sport Klub 44-godišnji Hrvoje Štrok, dečko iz zagrebačkih Gajnica za kojeg će mnogi reći kako je bio ‘pravi španer’ i pravi nogometni romantičar.

Igrali ste godinama zajedno s Radomirom Đalovićem i vjerovali ste u njega. A neki su ga željeli smijeniti na početku trenerske karijere nakon nekih poraza?

„Kao prvo u Rijeci su Đalovića pripremali za to da postane prvi trener momčadi, a to što su pisale novine da će ga smijeniti je nevažno. Vjerujte, Miško (Damir Mišković) ga sigurno u niti jednom trenutku nije mislio smijeniti. Znali su od prvog dana da je on taj, a eto na kraju su izvukli sezonu kao prvaci i uz to se u četvrtak bore za još jedan trofej, pobjednika Kupa. Svaka mu čast!“

Mogla bi se ponoviti sezona 2016/17. kad je Rijeka s Matjažom Kekom na klupi osvojila duplu krunu?

„Da, i to bi sigurno bio stvarno velik, velik uspjeh. No, ovako osvojiti prvenstvo i to pred svojim navijačima samo sugerira jedno; nema kraja slavlju i mislim da sigurno, po mom mišljenju, osvajaju i Kup.“

Vama kao dinamovcu, ali i bivšeg igraču Rijeke nije bilo lako pratiti ovo zadnje kolo?

„Puno ljudi me pitalo ovih dana što mislim o završnici HNL-a i rekao sam svima. OK, ja sam dinamovac, ali isto tako igrao sam u Rijeci i tamo me ljudi vole. Ukratko, svima sam rekao da ne vidim kako Rijeka neće slaviti na punoj Rujevici. Ta atmosfera – a ja sam je osjetio – je neopisiva! Tko tamo nije igrao, ja mu zaista ne mogu riječima opisati, ta publika te jednostavno nosi i to se osjeti. Iskreno ovako nešto sam i očekivao, ali da se poklopi to sve u zadnjem kolu je baš posebno.“

Je li vas Đalović iznenadio kakav je trener postao?

„Nije! On se uvijek morao dokazivati i još kao igrač je baš sve napravio da uspije. Došao je iz male sredine u Zagreb, a napravio je stvarno dobru igračku karijeru. Znate, ima u njemu žara i ja sam najviše volio kad bi on na treningu zabio neku golčinu i veselio bi se kao da igra finale. Jednostavno ima tu emociju i to zna prenijeti na ekipu.“

Znači, u ovoj generaciji Rijeke poklopilo se puno toga, a ključ je ta ‘kemija’ u svlačionici i sinergija s trenerom. Ukratko, svi su kliknuli?

„Slažem se, kliknuli su svi i ta kemija koju imaju je ključna. Naravno, uvijek je u sportu važna kemija jer i kad si slabiji od konkurenata to zna biti presudno. Mislim da bez prave kemije ne možeš ništa osvojiti.“

Kad ste gledali kako slave Đalović i igrači Rijeke sigurno vam je kroz glavu prošlo i kako ste vi slavili trofeje. Koji vam je najdraži?

„Apsolutno onaj kad sam bio prvak sa Zagrebom u sezoni 2001/02. To je bio poseban trenutak i to je za NK Zagreb, kojem je to prva i jedina titula, bilo nešto posebno. Poklopila se super generacija i mislim da se to može usporediti s Rijekom ove sezone. I tada su Dinamo i Hajduk imali TOP ekipe te baš nitko nije očekivao da možemo biti prvaci. No, mi smo krenuli jako dobro od prvog kola i kad smo uzeli zalet, tj. imali smo puno bodova fore, nisu nas mogli stići.“

No, ove sezone u HNL-u se nekako otpisivala Rijeka i svi su govorili kako će Hajduk biti prvak?

„Istina, ja sam u jednom trenutku sezone pomislio, jer sam gledao cijelo prvenstvo, da će Hajduk biti prvak. Da je Hajduk pobijedio u Gorici, mislim da bi 100% bio prvak. Takav sam imao osjećaj i dalje to tvrdim. Uz to je u završnici bilo i ‘kikseva’ Dinama, ali i Rijeke. Luda sezona i nikad luđi kraj prvnestva.“