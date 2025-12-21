Legendarni Japanac od nogometa ne odustaje ni u 59. godini

Nogomet 21. pro 202511:33 0 komentara
REUTERS/Toru Hanai via Guliver

Legendarni japanski napadač 58-godišnji Kazuyoshi Miura, poznatiji po nadimku Kralj Kazu, ne odustaje od svoje igračke karijere.

Miura će se pridružiti niželigaškom klubu Fukushima United, koji igra u lokalnoj trećoj ligi, na jednogodišnjoj posudbi. Ovo će biti njegova 41. sezona kao profesionalnog nogometaša. Bivši japanski reprezentativac napunit će 59 godina 26. veljače.

PROČITAJTE I:

Miura je prošlu sezonu proveo na posudbi u Yokohami, četvrtoligaškom klubu Atletico de Suzuka.

Potpisivanje ugovora još nije službeno, ali Miura je obično objavljivao svoje prelaske 11. siječnja u 11:11, u čast svog dresa s brojem 11.

Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za  za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za Dinamo Zagreb.

Prošle sezone odigrao je sedam utakmica za Suzuku, koja je ispala u japansku regionalnu ligu.

Debitirao je za Japan 1990. i u dresu japanske reprezentacije je zabio 55 golova u 89 nastupa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet