Legenda Rijeke za SK: ‘Ponizili su Hajduk, a pitanje je dana kada će Fruk otići’

"Mislim da Hajduk nije smio dopustiti ovakav poraz s obzirom na vodeću poziciju i najbolju obranu lige. Rekao bih da Dinamo ima kvalitetu za igranje u sva tri natjecanja, a svih ovih godina pokazao je da može igrati europski nogomet."

Dinamo je došao na samo bod zaostatka u odnosu na Hajduk, a o Jadranskom derbiju, Toniju Fruku, prekidu pozitivnog niza Hajduka, pobjedi Dinama te europskim nastupima Dinama i Rijeke je za Sport Klub govorio Elvis Brajković.

Rijeka u Jadranskom derbiju ponizila Hajduk 5:0, Toni Fruk oduševio hat-trickom! Garcia: ‘Livaja nije igrao jer ga je bolio trbuh’

Kako ste vidjeli uvjerljivu pobjedu Rijeke nad Hajdukom u Jadranskom derbiju?

“Osim uvjerljive pobjede, rekao bih da je Rijeka ponizila Hajduk. Ne znam je li se to ikada prije dogodilo, odnosno u bivšoj državi i neovisnoj Hrvatskoj. Poraz će peći Hajduk jer je veliki, a realno stanje na utakmici bilo je takvo da je Rijeka zaslužila dobiti sa dosta golova razlike. Hajduk je bio ispod svoje razine tako da je Rijeka čisto pobijedila.”

Istaknuo se Fruk, koji je u prvom poluvremenu postigao hat-trick. Ova uvjerljiva pobjeda je odlična najava za europski ispit protiv AEK-a iz Larnace. Nudi se prilika da se popravi kiks, koji se dogodio protiv Lincolna.

“Rekao bih da je Rijeka domaćinska ekipa. Kako u HNL-u, tako u Europi. Ima veliku šansu da pobijedi AEK zbog ambijenta, domaće publike i domaćeg terena te pogotovo nakon ove pobjede protiv Hajduka. Napravit će sve da se pobjedom približi ostanku u Europi i vjerujem da to može. Fruk je igrač iz drugog plana i može igrati prvu špicu, a njegova tri gola bila su remek-djelo i savršena. Mislim da je odavno prerastao HNL i pitanje je dana kada će otići.”

Hajduk je upisao poraz nakon malo više od dva mjeseca (imao sedam pobjeda i jedan remi).

“Slažem se. Hajduk je igrao dobro, a ovaj poraz ispao je čudan. Nije problem izgubiti od boljeg suparnika, nego je Hajduk sam darovao Rijeku. Izgubio je dosta lopti u otvaranju, a Rijeka je visoko pritisnula. Bilo je previše individualnih pogrešaka i ne znam koja je bila reakcija trenera. Hajduk je imao 70, a Rijeka 30% posjeda lopte i to je dokaz koliko je nogomet ponekad apsurdan. Kod 1:0 Hajduk je imao tranziciju i šansu preko Šege. Malo je bio bolji od Rijeke, ali drugi gol usmjerio je Rijeku prema pobjedi. Mislim da Hajduk nije smio dopustiti ovakav poraz s obzirom na vodeću poziciju i najbolju obranu lige.”

Dinamo je dobio Varaždin i zabilježio drugu pobjedu u nizu. Sjajno je najavio europsku obvezu protiv Lillea te ima šansu popraviti dojam poslije poraza od Celte.

“Rekao bih da Dinamo ima kvalitetu za igranje u sva tri natjecanja. Očekujem da može nešto napraviti u Francuskoj. Bio je u maloj krizi rezultata, a protiv Karlovca i Varaždina pokazalo se da je to stvar prošlosti te da će biti sve bolji. Imam dojam da je Varaždin dosta lagano svladan i mislim da ima kvalitetu više za HNL. Koliko će biti dovoljno za Europu, vidjet će se protiv Lillea. Iako, ima dosta igrača na svim pozicijama i ima pravo da se nada nečemu ove sezone.”

Po vama, mogu li Dinamo i Rijeka proći dalje u Europi s obzirom da su odigrali 50% sezone ligaške faze?

“Čvrsto vjerujem da mogu. Dinamo je svih ovih godina pokazao da može igrati europski nogomet, a pogotovo na višoj razini od Europske lige. Rijeka ima priliku i ne može se reći da je AEK iz gornjeg vrha europskog nogometa. Na svom terenu i uz svoje navijače ima pravo da se nada, iako neće biti lako jer su europske utakmice. Uvjeren sam da Rijeka može pobijediti AEK i Celje doma te mislim da bi sa šest bodova moglo biti dobro. S druge strane, Dinamo nas je naučio da igra najbolje kada je najvažnije i čvrsto vjerujem da može napraviti iskorak.”