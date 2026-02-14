Legenda Premier lige oštro o Tudoru: ‘Zna li on išta o ovoj ligi?’

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Najpouzdaniji stručnjak za transfere objavio je kako je hrvatski trener Igor Tudor novi trener Tottenham Hotspura.

Tudor je posljednji angažman imao u Juventusu koji je s njime raskinuo suradnju krajem listopada prošle godine. Mnogim Englezima je ovakav potez uprave Spursa nelogičan jer Tudor nikada nije trenirao ili igrao u Engleskoj.

Odabir Tudora za trenera Spursa kritizirala je engleska legenda Teddy Sheringham (59).

“Ne mogu vjerovati, oni se bore za ostanak u Premier ligi. Zna li on išta o ovoj ligi? Ovakav nogomet udarit će ga u glavu, a ne bude se ni snašao. Zna li išta o Brentfordu ili Astonu Villi? Da, razumije nogomet, ali Premier liga je kompleksna. Bit će pravo čudo ako izvuče išta protiv Arsenala na idućem susretu (22. veljače).”

Veliki napadač ne shvaća Tottenhamovu upravu i njihovu logiku.

“Uzeli su trenera koji ne zna što će ga snaći u idućih šest tjedana. Tko uopće donosi ovakve odluke? Ne mogu to shvatiti.”

Tottenham je trenutačno 16. na tablici s 29 bodova u 26 kola, odnosno pet više iznad 18. West Hama i relegacijske zone, a Tudor bi trebao doći na klupu umjesto Thomasa Franka.