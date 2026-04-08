‘Yamal je na opasnom putu i netko mu to mora reći’

Iako je momčad Hansija Flicka osvojila važne bodove, Yamalova frustracija zbog zamjene i izostanak slavlja nakon gola izazvali su rasprave u medijima.

Bivši igrač Real Madrida, Javi Balboa, oštro je kritizirao njegovo ponašanje, povlačeći paralelu s Viniciusom Juniorom:

“Zanimljivo je kako, ovisno o tome za koji klub igrač nastupa, branimo jedne, a osuđujemo druge. To nije u redu. Po meni, ovo što Lamine Yamal radi je pogrešno”, rekao je Balboa.

Dodao je i upozorenje: “On je na opasnom putu i netko mu to mora reći.”

S druge strane, Flick je stao u obranu mladog igrača:

“Moramo imati na umu da Lamine ima 18 godina. On je nevjerojatan igrač. Ponekad je zapanjujuće što sve može izvesti na terenu, ali ima tek 18”, rekao je.

“Ponekad se naljuti kad ga zamijenim, možda je frustriran. Emotivan je i to je u redu. Mi ga podržavamo i pomažemo mu da se razvija. Moramo ga čuvati. Znam da su sve oči uprte u njega jer je fantastičan, ali ponavljam, ima samo 18 godina. Svi griješimo. Uvijek ćemo ga štititi. On će u budućnosti biti najbolji”, dodao je trener Barcelone.